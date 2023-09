Salon de la Palette – Exposition de peintures et sculptures Salle polyvalente Orbais-l’Abbaye, 30 septembre 2023, Orbais-l'Abbaye.

Le Salon de la Palette revient, les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2023, à la salle polyvalente d’Orbais l’Abbaye. Les peintres Lucile et Sylvie Malbrunot et la sculptrice Anne Valen Widgorowicz seront les invitées d’honneur de cette nouvelle édition artistique, qui rassemblera 11 peintres et un photographe, en plus des membres de l’association La Palette de l’Abbaye..

Salle polyvalente

Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est



The Salon de la Palette returns to the Salle polyvalente in Orbais l’Abbaye on Saturday September 30 and Sunday October 1, 2023. Painters Lucile and Sylvie Malbrunot and sculptor Anne Valen Widgorowicz will be the guests of honor at this new artistic edition, which will bring together 11 painters and one photographer, in addition to members of the association La Palette de l?Abbaye.

El Salón de la Paleta volverá el sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre de 2023 a la sala polivalente Orbais l’Abbaye. Las pintoras Lucile y Sylvie Malbrunot y la escultora Anne Valen Widgorowicz serán las invitadas de honor de este nuevo evento artístico, que reunirá a 11 pintores y un fotógrafo, además de los miembros de la asociación La Palette de l’Abbaye.

Der Salon de la Palette kehrt am Samstag, dem 30. September, und Sonntag, dem 1. Oktober 2023, in die Mehrzweckhalle von Orbais l’Abbaye zurück. Die Malerinnen Lucile und Sylvie Malbrunot und die Bildhauerin Anne Valen Widgorowicz sind die Ehrengäste dieser neuen Kunstausgabe, an der neben den Mitgliedern des Vereins La Palette de l’Abbaye 11 Maler und ein Fotograf teilnehmen werden.

