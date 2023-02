Polyphonie Pyrénéennes et Chants Basques Salle polyvalente, Odos (65)

avec Musica per Tots Salle polyvalente, Odos (65) Salle polyvalente Salle polyvalente, 65310 Odos, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41141”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Le Groupe Musica per Tots de l’ETMT, organise un concert avec le groupe Eths Bigorak au foyer d’Odos, le 25 mars 2023 à 20h30. Ils interprèteront des polyphonies pyrénéennes et des chants basques. Le concert se terminera par une cantère vers 22h. Buvette organisée par le comité des fêtes d’Odos. source : événement Polyphonie Pyrénéennes et Chants Basques publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:30:00+01:00

2023-03-18T23:30:00+01:00

