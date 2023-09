Le trail de la mine salle polyvalente Nousty Catégories d’Évènement: Nousty

Pyrénées-Atlantiques Le trail de la mine salle polyvalente Nousty, 5 novembre 2023, Nousty. Nousty,Pyrénées-Atlantiques 2 circuits 13km 342 dénivelé trail + marche

1 circuit 22km 731 dénivelé trail Restauration sur place.

Inscription sur Pyrénées Chrono..

salle polyvalente

Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2 circuits 13km 342 ascent trail + walk

1 circuit 22km 731 ascent trail Catering on site.

Registration on Pyrénées Chrono. 2 circuitos 13km 342 subida sendero + paseo

1 circuito 22km 731 ascenso sendero Restauración in situ.

Inscripción en Pyrénées Chrono. 2 Runden 13km 342 Höhenunterschied Trail + Wanderung

1 Rundkurs 22km 731 Höhenmeter Trail Verpflegung vor Ort.

