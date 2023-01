Concert Lo recaliù Salle polyvalente , Noueilles (31)

avec Lo recaliù Salle polyvalente , Noueilles (31) Le bourg Salle polyvalente , 31450 Noueilles, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40683 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le trio polyphonique Lo recaliù proposera un concert autour du répertoire collecté par l’abbé Lacoste. Un répertoire que le trio revisite avec brio, en polyphonie ou en monodie. De quoi régaler les oreilles! source : événement Concert Lo recaliù publié sur AgendaTrad

