Faux Départ Salle Polyvalente Noth, 17 novembre 2023, Noth.

Noth,Creuse

Au théâtre ce soir : la troupe de la Compagnie d’Un Soir propose la célèbre pièce de Jean-Marie Chevret : Faux Départ. Une comédie autour de deux jeunes retraités qui souhaitent mener de nouveaux projets de vie quelque peu différents…

Pour clore une bien belle tournée dans le département, la Compagnie se produit ce vendredi 17 novembre à la salle polyvalente de Noth. Buvette sur place..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Salle Polyvalente

Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



At the theater tonight: the Compagnie d’Un Soir troupe presents Jean-Marie Chevret’s famous play: Faux Départ. A comedy revolving around two young retirees who wish to embark on new and somewhat different life projects…

To round off a fine tour of the département, the Compagnie d’Un Soir performs this Friday, November 17 at the Salle polyvalente in Noth. Refreshments on site.

Esta noche en el teatro: la compañía Compagnie d’Un Soir presenta la famosa obra de Jean-Marie Chevret: Faux Départ. Una comedia sobre dos jóvenes jubilados que quieren embarcarse en nuevos proyectos de vida algo diferentes…

Como colofón a una bonita gira por el departamento, la compañía actuará este viernes 17 de noviembre en la Sala polivalente de Noth. Refrescos in situ.

Heute Abend im Theater: Die Truppe der Compagnie d’Un Soir führt das berühmte Stück von Jean-Marie Chevret auf: Faux Départ. Eine Komödie um zwei junge Rentner, die neue, etwas andere Lebensentwürfe verfolgen wollen…

Zum Abschluss einer schönen Tournee durch das Departement tritt die Compagnie am Freitag, dem 17. November, in der Mehrzweckhalle von Noth auf. Getränke vor Ort.

