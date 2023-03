CONFÉRENCE SUR LE CANAL DES VOSGES salle polyvalente Nonville VOSGES DEVELOPPEMENT Nonville Catégories d’Évènement: Nonville

Vosges

CONFÉRENCE SUR LE CANAL DES VOSGES salle polyvalente, 21 avril 2023, Nonville VOSGES DEVELOPPEMENT Nonville. CONFÉRENCE SUR LE CANAL DES VOSGES 5 rue de l’église salle polyvalente Nonville Vosges salle polyvalente 5 rue de l’église

2023-04-21 20:00:00 20:00:00 – 2023-04-21 22:00:00 22:00:00

salle polyvalente 5 rue de l’église

Nonville

Vosges Nonville . Cette conférence vous replongera dans l’histoire passionnante du canal des Vosges et de son réservoir de Bouzey, depuis leur construction jusqu’à nos jours. Cette présentation sera suivie par la projection d’un petit film documentaire de 8 minutes sur le sujet. +33 3 56 32 11 12 https://www.laglucoserie.fr/ salle polyvalente 5 rue de l’église Nonville

dernière mise à jour : 2023-03-22 par VOSGES DEVELOPPEMENT

Détails Catégories d’Évènement: Nonville, Vosges Autres Lieu Nonville Adresse Nonville Vosges VOSGES DEVELOPPEMENT salle polyvalente 5 rue de l'église Ville Nonville VOSGES DEVELOPPEMENT Nonville Departement Vosges Tarif Lieu Ville salle polyvalente 5 rue de l'église Nonville

Nonville Nonville VOSGES DEVELOPPEMENT Nonville Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nonville vosges developpement nonville/

CONFÉRENCE SUR LE CANAL DES VOSGES salle polyvalente 2023-04-21 was last modified: by CONFÉRENCE SUR LE CANAL DES VOSGES salle polyvalente Nonville 21 avril 2023 5 rue de l'Eglise Salle polyvalente Nonville Vosges Nonville Salle polyvalente Nonville Vosges VOSGES DEVELOPPEMENT

Nonville VOSGES DEVELOPPEMENT Nonville Vosges