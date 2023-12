Marché de Noël Salle polyvalente Nonards, 4 décembre 2023, Nonards.

Nonards,Corrèze

Marché de Noel à Nonards pour petits et grands enfants, artisans et producteurs locaux, maquillages, ateliers enfants : décoration de sapins ….

2023-12-16 fin : 2023-12-17 17:30:00. .

Salle polyvalente

Nonards 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in Nonards for young and old, local craftsmen and producers, face painting, children’s workshops: decorating Christmas trees …

Mercado de Navidad en Nonards para grandes y pequeños, artesanos y productores locales, pintura de caras, talleres infantiles: decoración de árboles de Navidad, etc.

Weihnachtsmarkt in Nonards für kleine und große Kinder, lokale Handwerker und Produzenten, Schminken, Kinderworkshops: Baumschmücken …

Mise à jour le 2023-11-30 par Corrèze Tourisme