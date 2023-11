BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE Salle polyvalente Nogent-le-Bernard Catégories d’Évènement: Nogent-le-Bernard

Sarthe BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE Salle polyvalente Nogent-le-Bernard, 25 novembre 2023, Nogent-le-Bernard. Nogent-le-Bernard,Sarthe De quoi faire de bonnes affaires !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Salle polyvalente

Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire



What a great deal! ¡Qué mejor manera de conseguir una ganga! Da lässt sich so manches Schnäppchen machen! Mise à jour le 2023-11-09 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Nogent-le-Bernard, Sarthe Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Salle polyvalente Ville Nogent-le-Bernard Departement Sarthe Lieu Ville Salle polyvalente Nogent-le-Bernard latitude longitude 48.238649;0.48811

Salle polyvalente Nogent-le-Bernard Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-le-bernard/