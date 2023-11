Marché de Noël artisanal Salle polyvalente Noailles, 17 décembre 2023, Noailles.

Noailles,Corrèze

Marché de Noël artisanal organisé par l’association Les Z’Arts. Retrouvez sur les stands des bijoux fantaisie, macramé, couture, gravure sur verre… En vente sur place ou à empoter : biscuits de Noël et crêpes, buvette.

10h-18h, salle polyvalente. Entrée libre.

Salle polyvalente

Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Christmas craft market organized by the Les Z’Arts association. Stalls featuring costume jewelry, macramé, sewing, glass engraving… Christmas cookies and crêpes for sale on site, and refreshments.

10am-6pm, salle polyvalente. Free admission

Mercado navideño de artesanía organizado por la asociación Les Z’Arts. Puestos de bisutería, macramé, costura, grabado en vidrio, etc. Venta in situ o para llevar de galletas y crepes de Navidad, y refrescos.

de 10.00 a 18.00 h, sala polivalente. Entrada gratuita

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt, organisiert von der Vereinigung Les Z’Arts. An den Ständen finden Sie Modeschmuck, Makramee, Näharbeiten, Glasgravuren… Vor Ort erhältlich oder zum Mitnehmen: Weihnachtskekse und Crêpes, Erfrischungsstand.

10h-18h, Mehrzweckhalle. Freier Eintritt

