Vide ta chambre Salle polyvalente Noailles, 1 décembre 2023, Noailles.

Noailles,Corrèze

Vente de jouets, vêtements enfants, livres, puériculture …

Bar et restauration sur place.

De 10h à 18h à la salle polyvalente. Tarif : tables à 2 et 3€. Inscription jusqu’au 01/12/23.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Salle polyvalente

Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Sale of toys, children’s clothes, books, childcare …

Bar and catering on site.

From 10 am to 6 pm at the salle polyvalente. Prices: tables at 2 and 3? Registration until 01/12/23

Venta de juguetes, ropa infantil, libros, puericultura…

Bar y servicio de catering in situ.

De 10h a 18h en la sala polivalente. Precios: mesas para 2 y 3? Inscripción hasta el 01/12/23

Verkauf von Spielzeug, Kinderkleidung, Büchern, Kinderpflege …

Bar und Essen vor Ort.

Von 10 bis 18 Uhr in der Mehrzweckhalle. Preis: Tische für 2 und 3 ? Anmeldung bis zum 01/12/23

Mise à jour le 2023-11-27 par Brive Tourisme