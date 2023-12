BUNKER Salle polyvalente Nevoy, 12 octobre 2024, Nevoy.

Nevoy Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 20:00:00

fin : 2024-10-12

Magda Goebbels, première dame du troisième Reich, mère de six

enfants et responsable de six infanticides, triple Médée, à travers

un effroyable décompte qui s’achève le 1er mai 1945 dans le Bunker

d’Adolf Hitler..

Une pièce de Christian Siméon

sous forme d’une correspondance

fictive, mise en lecture par Johanna

Boyé, avec Julie Depardieu et

Stefan Druet Toukaïeff.

« Peu importe si on trompe l’histoire

pourvu qu’on lui fasse de beaux

enfants… » disait Alexandre Dumas.

L’auteur a donc écrit ces lettres

décrivant le terrifiant destin de

Magda Goebbels, d’abord jeune

femme libre, généreuse, pleine

de cette soif de vivre de l’après

première guerre mondiale, ouverte

au métissage, à l’étranger, et

amoureuse d’un juif sioniste. Puis

épouse radicale, antisémite et

fanatique d’Adolf Hitler.

16.5 EUR.

Salle polyvalente

Nevoy 45500 Loiret Centre-Val de Loire



