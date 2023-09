Conférences et Médiumnité Salle polyvalente Nespouls, 1 octobre 2023, Nespouls.

Nespouls,Corrèze

Deux conférences et une médiumnité en salle, pour le lancement de l’antenne en Corrèze

– réservation obligatoire car les places sont limitées : 06 80 36 07 62

– l’ensemble des fonds récoltés sont reversés à l’association du Point Rose

– 25 € ( à régler sur place).

Salle polyvalente

Nespouls 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Two conferences and an indoor mediumship, to launch the Corrèze branch

– booking essential as places are limited: 06 80 36 07 62

– all proceeds go to the Point Rose association

– 25 ? (payable on site)

Dos conferencias y una mediumnidad de interior, para el lanzamiento de la sucursal de Corrèze

– imprescindible reservar, ya que las plazas son limitadas: 06 80 36 07 62

– todos los beneficios se destinarán a la asociación Point Rose

– 25€ (a pagar in situ)

Zwei Vorträge und ein Hellsehen im Saal, zum Start der Zweigstelle in Corrèze

– reservierung erforderlich, da die Plätze begrenzt sind: 06 80 36 07 62

– alle eingenommenen Gelder gehen an den Verein des Point Rose

– 25 ? ( vor Ort zu bezahlen)

