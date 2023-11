Marché de Noël Salle Polyvalente Naves, 9 décembre 2023, Naves.

Naves,Allier

Samedi 9 Décembre 2023, à partir de 14h, nous vous attendons nombreux à la salle polyvalente de Naves pour notre 2ème Marché de Noël.

Divers exposants..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09

Salle Polyvalente

Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Saturday December 9, 2023, from 2pm, we look forward to seeing you at the Salle Polyvalente in Naves for our 2nd Christmas Market.

Various exhibitors.

El sábado 9 de diciembre de 2023, a partir de las 14:00 horas, te esperamos en la Sala Polivalente de Naves para celebrar nuestro II Mercado Navideño.

Varios expositores.

Am Samstag, den 9. Dezember 2023, ab 14 Uhr, erwarten wir Sie zahlreich in der Mehrzweckhalle von Naves zu unserem 2. Weihnachtsmarkt.

Verschiedene Aussteller.

