Un banc pour deux Salle polyvalente Nargis Catégories d’Évènement: Loiret

Nargis Un banc pour deux Salle polyvalente Nargis, 18 novembre 2023, Nargis. Un banc pour deux Samedi 18 novembre, 20h30 Salle polyvalente Gratuit Une comédie pleine de surprises ! Sophie et Caroline ont rendez-vous avec un homme dans un jardin public. L’une avec son mari, l’autre avec son amant. C’est le point de départ d’un dialogue ravageur entre deux femmes que tout oppose. Cette réjouissante comédie de Jérôme de Verdière (animateur de la Revue de Presse sur Paris Première et auteur pour Laurent Gerra sur RTL), emmenée par deux comédiennes épatantes se moque avec légèreté des femmes et de l’éternelle lâcheté masculine qui recèle parfois des trésors comiques. Une comédie dans laquelle chacun pourra se reconnaître. Il s’agit de traiter avec humour de sujets comme l’infidélité, les habitudes dans le couple mais aussi de ce que nous sommes capables d’accepter par amour ou convention. « Une comédie drôle, intelligente et touchante. En d’autres termes, un dialogue ravageur » **LA NOUVELLE REPUBLIQUE** « Deux femmes que tout oppose vont se trouver quelques points communs au détour d’un dialogue ravageur. » **TV NEWS** « On passe un excellent moment en compagnie de ces deux comédiennes qui portent avec une énergie folle cette pièce hilarante. » **JUST FOCUS** Salle polyvalente NARGIS, 39 rue du 8 mai1945 Nargis 45210 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T21:40:00+01:00

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T21:40:00+01:00 comédie théâtre Festival Val en Luynes Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Nargis Autres Lieu Salle polyvalente Adresse NARGIS, 39 rue du 8 mai1945 Ville Nargis Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Salle polyvalente Nargis latitude longitude 48.108574;2.754906

Salle polyvalente Nargis Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nargis/