Soirée belote Salle polyvalente Moustier-Ventadour, 11 novembre 2023, Moustier-Ventadour.

Moustier-Ventadour,Corrèze

A 20h, salle polyvalente, soirée belote organisée par l’association des parents d’élèves de Darnets, Soudeilles, Moustier-Ventadour. Tarif : 5 €/pers. Nombreux lots, buvette et restauration sur place. Tirage de la tombola à 19h30..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Salle polyvalente

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



8pm, salle polyvalente, belote evening organized by the parents’ association of Darnets, Soudeilles, Moustier-Ventadour. Price: 5 ?/pers. Numerous prizes, refreshments and snacks on site. Tombola draw at 7.30pm.

20:00 h, sala polivalente, velada belote organizada por la asociación de padres Darnets, Soudeilles, Moustier-Ventadour. Precio: 5 euros por persona. Muchos premios, refrescos y comida in situ. Sorteo de una tómbola a las 19.30 h.

Um 20 Uhr, Mehrzweckhalle, Belote-Abend, organisiert von der Elternvereinigung von Darnets, Soudeilles, Moustier-Ventadour. Preis: 5 ?/Pers. Zahlreiche Preise, Getränkestand und Verpflegung vor Ort. Ziehung der Tombola um 19.30 Uhr.

