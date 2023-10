Cabaret d’impro salle polyvalente Moussac Catégories d’Évènement: Moussac

Vienne Cabaret d’impro salle polyvalente Moussac, 4 novembre 2023, Moussac. Cabaret d’impro Samedi 4 novembre, 15h00, 20h30 salle polyvalente Réservations plus que conseillées, entrée gratuite Un cabaret d’impro, c’est une belle soirée en perspective durant laquelle vous pourrez découvrir les talentueux comédiens de la troupe « Il n’y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon ».

Le principe : un mot tiré au hasard parmi des propositions du public, une proposition d’improvisation sur le thème, une création originale où se marieront chant, théâtre et humour

Samedi 4 novembre à 20h30

Et pour celles ou ceux qui souhaiteraient s’essayer à l’improvisation théâtrale, nous vous proposons un stage avec la compagnie le samedi 4 novembre de 15h à 18h sur inscription auprès de la médiathèque (à partir de 15 ans) salle polyvalente impasse des sureaux 86150 moussac Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549489652 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-moussac@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T15:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:00:00+01:00

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T23:00:00+01:00 théâtre d’impro cabaret ©CaroleDC Détails Catégories d’Évènement: Moussac, Vienne Autres Lieu salle polyvalente Adresse impasse des sureaux 86150 moussac Ville Moussac Departement Vienne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville salle polyvalente Moussac latitude longitude 46.280642;0.68598

salle polyvalente Moussac Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moussac/