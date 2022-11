Coupe du Monde de Football 2022 : diffusion des matchs de l’équipe de France Salle polyvalente – Mormaison Montréverd Catégories d’évènement: Montréverd

Coupe du Monde de Football 2022 : diffusion des matchs de l'équipe de France
22 – 30 novembre
Salle polyvalente – Mormaison

Entrée gratuite

Diffusion des matchs de l’équipe de France dans le cadre de la coupe du monde Salle polyvalente – Mormaison Rue des Nouettes – Mormaison, 85260 Montréverd Mormaison Montréverd 85260 Vendée Pays de la Loire Le comité des fêtes organise la diffusion des matchs de l’équipe de France de football : France – Australie

France – Danemark

Tunisie – France Possibilité de restauration sur place.

2022-11-22T20:00:00+01:00

2022-11-30T19:00:00+01:00

