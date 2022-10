TOURNOI FIFA 23 Salle polyvalente – Mormaison Montréverd Catégories d’évènement: Montréverd

TOURNOI FIFA 23 Salle polyvalente – Mormaison, 5 novembre 2022, Montréverd. TOURNOI FIFA 23 Samedi 5 novembre, 14h00 Salle polyvalente – Mormaison

16 € par équipe de 2

Venez vous défier au Tournoi Fifa 23 Salle polyvalente – Mormaison Rue des Nouettes – Mormaison, 85260 Montréverd Mormaison Montréverd 85260 Vendée Pays de la Loire Le comité des fêtes de Mormaison organise un tournoi Fifa 23.

Par équipe de 2, sur inscription. Bar et restauration sur place

