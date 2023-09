Cet évènement est passé Gym éveil, gym au sol et gym adultes Salle polyvalente Mormaison Catégories d’Évènement: Mormaison

Vendée Gym éveil, gym au sol et gym adultes Salle polyvalente Mormaison, 13 septembre 2023, Mormaison. Gym éveil, gym au sol et gym adultes Mercredi 13 septembre, 10h30, 20h00 Salle polyvalente Portes ouvertes / reprise des cours et inscriptions : Gym éveil, enfants de 3 à 5 ans : 10h30 – 11h15

Gym au sol, enfants de 6 à 11 ans : 11h15 – 12h15

Gym adultes : 20h15 Salle polyvalente rue des Nouettes Mormaison 85260 Montréverd Mormaison 85260 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0669918585 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T10:30:00+02:00 – 2023-09-13T12:30:00+02:00

