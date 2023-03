Soirée dégustation Salle polyvalente Mormaison Catégories d’Évènement: Mormaison

Vendée

Soirée dégustation Salle polyvalente, 24 mars 2023, Mormaison. Soirée dégustation Vendredi 24 mars, 19h30 Salle polyvalente 45€ Soirée organisée par le Comité Des Fêtes Mormaison. Dégustation de vins par Vinochio Francois Goreau, avec des mets préparés par ORS traiteur. Soirée musicale avec le concert du groupe Miam’s. Salle polyvalente rue des Nouettes Mormaison 85260 Montréverd Mormaison 85260 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0666859532 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

