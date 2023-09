Soirée Béarnaise « Serada Bearnesa » Salle polyvalente Morlaàs, 30 septembre 2023, Morlaàs.

Morlaàs,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir le théâtre, les contes et chants en Béarnais.

De la bonne humeur et du 100% local.

Des chants avec « Ardalh » et « Cant ‘i Danç’ Morlanés »

Des contes de « Gérard Bonnemason »

Du théâtre avec « La troupe du Foyer Rural du Vic-Bilh ».

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Salle polyvalente

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Béarnais theater, storytelling and song.

Good fun and 100% local.

Songs by « Ardalh » and « Cant ‘i Danç’ Morlanés »

Storytelling by Gérard Bonnemason

Theater with « La troupe du Foyer Rural du Vic-Bilh »

Venga a descubrir el teatro, los cuentos y las canciones bearnesas.

Todo con buen humor y 100% local.

Canciones con « Ardalh » y « Cant ‘i Danç’ Morlanés »

Cuentacuentos con Gérard Bonnemason

Teatro con « La troupe du Foyer Rural du Vic-Bilh »

Entdecken Sie Theater, Märchen und Gesang auf Béarnais.

Gute Laune und 100% lokale Produkte.

Gesang mit « Ardalh » und « Cant ‘i Danç’ Morlanés »

Märchen von « Gérard Bonnemason »

Theater mit « La troupe du Foyer Rural du Vic-Bilh »

