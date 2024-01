« Notre cinéma » – Montreuillon: projection du film METROPOLIS (Fritz Lang) Salle Polyvalente Montreuillon, samedi 20 janvier 2024.

Montreuillon Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20 20:00:00

Manifestation vouée à la découverte de « Notre cinéma » européen. En l’occurrence, un film culte allemand, qui inspire jusqu’à aujourd’hui la production cinématographique mondiale et met en scène l’un des premiers robots androïdes. Ce film muet, l’une des premières superproductions de l’histoire du cinéma, a contribué au développement des superproductions hollywoodiennes. Il fut un échec commercial à sa sortie en 1927, et beaucoup d’éléments avaient été longtemps perdus. Il a été restauré (reconstitué) grâce à une coopération franco-allemande et mondiale. La nouvelle version, celle qui sera projetée à Montreuillon, a été diffusé en première par la chaîne Arte en 2011 . Cette manifestation est organisée grâce au Fonds citoyen franco-allemand qui soutient les initiatives de la société civile.

Salle Polyvalente

Montreuillon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



