Der Lauf – Velocimanes associés – Cirque participatif – ATP et L’Oreille du Hibou salle polyvalente Montréal, 10 décembre 2023, Montréal.

Der Lauf

acceuilli avec L’Horeille du Hibou

Dans une ambiance sombre et intimiste, à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, cinq petites pièces de jonglerie en forme de jeux absurdes.

Coiffé d’un seau sur la tête, ce jongleur part à l’aveugle dans une série d’expériences qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas.

Vous serez son seul guide et advienne que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des choses…

À part vous peut-être…

A partir de 8 ans – Durée 55 min

CREATION ET INTERPRETATIONS Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien et Julien Lanaud (ou Juliette Defosse ou Paul Roussier)

OEIL EXTERIEUR Eric Longequel et Bram Dobbelaere pour le bonneteau

CREATION LUMIERE Julien Lanaud

DIRECTRICE DE PRODUCTION Anne-Agathe Prin

Spectacle accueilli avec le Département de l’Aude et la Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, dans le cadre du festival TEMPS DE CIRQUE dans l’Aude

salle polyvalente rue de la Mairie Montréal Montréal 11290 Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:45:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

