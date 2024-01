Théâtre : LA GUERRE DES MERES Salle polyvalente Montrabé, samedi 23 mars 2024.

Théâtre : LA GUERRE DES MERES Rendez-vous de la Rotonde – organisé par la Commission Culture Samedi 23 mars, 20h30 Salle polyvalente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-23T22:30:00+01:00

La commune de Montrabé participe au Festival du Printemps du Rire avec une soirée Théâtre : « La Guerre des Mères ».

Cette pièce de Reda Cheraitia, aux répliques drôles et piquantes, a obtenu le Prix du Trophée de la Création du Printemps du Rire 2022.

L’histoire :

Julie et son fiancé Antoine veulent juste préparer leur mariage sereinement, quand leurs deux mères débarquent… Entre petites bassesses et grosse mauvaise foi, elles ne vont pas oeuvrer pour la paix du ménage !

Salle polyvalente Allée Antoine Candela – 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie