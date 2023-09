Téléthon des associations de Montrabé Salle polyvalente Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Montrabé Téléthon des associations de Montrabé Salle polyvalente Montrabé, 9 décembre 2023, Montrabé. Téléthon des associations de Montrabé Samedi 9 décembre, 09h00 Salle polyvalente entrée libre Venez participer à cette fête de l’espoir qu’est le Téléthon. spectacles, jeux, sports, stands gourmands… des rires, de la joie, du partage et de la bonne humeur, c’est tout ce que vous propose les associations de Montrabe. Salle polyvalente Allée Antoine Candela – 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:00:00+01:00

Téléthon caritatif Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Allée Antoine Candela - 31850 Montrabé Ville Montrabé

