CABARET MUSIC-HALL « LES MISTINGUETTES » salle polyvalente Montrabé, 2 décembre 2023, Montrabé.

CABARET MUSIC-HALL « LES MISTINGUETTES » Samedi 2 décembre, 20h30 salle polyvalente

Spectacle de fin d’année, organisé par la Commission municipale Culture.

Un voyage musical, poétique, coloté et décalé à souhait.

Des chorégraphies énergiques, aux diverses influences, dans des tableaux aux esthétiques originales.

Les Miss vous montrent la plume dans tous ses états : douce et légère, sauvage et élégante, elle vousfera travaerser les éqpoques et les frontières au rythme du jazz, de la slasa, sans oublier le charleston et l’incontournable French Cancan.

salle polyvalente Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:00:00+01:00

