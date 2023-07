Ramassage citoyen des déchets Salle polyvalente Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Montrabé Ramassage citoyen des déchets Salle polyvalente Montrabé, 16 septembre 2023, Montrabé. Ramassage citoyen des déchets Samedi 16 septembre, 10h00 Salle polyvalente https://www.worldcleanupday.fr La Commission Environnement vous propose de participer à la journée mondiale « World Clean up », samedi 16 septembre.

Le RDV sera à 10h devant la salle polyvalente.

Ramassage des déchets aux alentours du point de rencontre.

Les enfants sont les bienvenus !

Email : info@mairie-montrabe.fr

Pour s’inscrire (non obligatoire) : https://www.worldcleanupday.fr/#lacarte (cliquer sur « rejoindre »). Salle polyvalente Allée Antoine Candela – 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.worldcleanupday.fr »}] [{« link »: « mailto:info@mairie-montrabe.fr »}, {« link »: « https://www.worldcleanupday.fr/#lacarte »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Allée Antoine Candela - 31850 Montrabé Ville Montrabé Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle polyvalente Montrabé

Salle polyvalente Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/