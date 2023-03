Carnaval Salle polyvalente Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Carnaval Salle polyvalente, 21 avril 2023, Montrabé. Carnaval Vendredi 21 avril, 18h30 Salle polyvalente Le comité des Fêtes est heureux de vous convier à son premier Carnaval le Vendredi 21 Avril 2023 à partir de 18h30 !

Au programme : soirée déguisée, musique, animations pour enfants, Foodtruck, buvette et Candy bar !

Ils vous attendent nombreux ! Salle polyvalente Allée Antoine Candela – 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T18:30:00+02:00 – 2023-04-21T23:59:00+02:00

2023-04-21T18:30:00+02:00 – 2023-04-21T23:59:00+02:00 comité des fêtes carnaval

