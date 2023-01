Soirée Rockmania Salle polyvalente Montrabé Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Montrabé

Soirée Rockmania Salle polyvalente, 1 avril 2023, Montrabé. Soirée Rockmania Samedi 1 avril, 20h30 Salle polyvalente Rendez-vous de la Rotonde Salle polyvalente Allée Antoine Candela – 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie Le Spectacle Rock Mania enflammera la salle polyvalente à partir de

20h30. Une soirée dédiée à la chanson française au cours de laquelle

vous pourrez écouter, regarder mais aussi chanter et danser.

Revivez les années 80, au son d’un ensemble digne des meilleures

formations actuelles, avec 11 artistes sur scène (chanteur, chanteuse,

pianiste, guitariste, bassiste, batteur, trompette, saxophone et

trombone).

Rock Mania rend hommage à la variété française et à ses interprètes les

plus célèbres : Véronique Sanson, France Gall, Michel Jonasz, Johnny

Hallyday, Michel Sardou, Céline Dion, Maurane et bien d’autres encore.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:30:00+02:00

2023-04-01T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Montrabé Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Allée Antoine Candela - 31850 Montrabé Ville Montrabé lieuville Salle polyvalente Montrabé Departement Haute-Garonne

Salle polyvalente Montrabé Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrabe/

Soirée Rockmania Salle polyvalente 2023-04-01 was last modified: by Soirée Rockmania Salle polyvalente Salle polyvalente 1 avril 2023 Montrabé Salle polyvalente Montrabé

Montrabé Haute-Garonne