Festival Tousco – ABI Afrobeat expérience

Samedi 16 décembre, 20h00
Salle Polyvalente, Montfort-sur-Argens (83)
Gratuit

ABI Afrobeat Expérience
« Du groove et du funk aux couleurs d'Afrique »

16 Décembre – Concert gratuit
20h à 00h – Montfort-sur-Argens (salle des fêtes)

Première partie : Les élèves du conservatoire de la Provence Verte.
Buvette et restauration sur place à partir de 19h.
Menu sur réservation : 06 77 80 69 33

ABI
Bercé depuis l'enfance par les rythmes dansant de l'afrobeat, Isaac KOFFI crée en 2022 le groupe ABI dont le succès est immédiat. Entre le Metek Jazz Festival au Télégraphe et le festival Crash et Décollage au Volatil, le groupe a su créer l'évènement.

A l'origine inspiré de l'Afrobeat traditionnel, très vite, l'univers musical va s'élargir pour intégrer d'autres sonorités telles que le reggae, la trans poussant jusqu'à l'électro …Cette hétérogénéité est la force d'ABI, elle puise dans toute la diversité des membres du groupe pour présenter des créations originales et cosmopolites.

