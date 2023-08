Concert Bourry Rouch Salle polyvalente, Montesquieu-Volvestre (31), 30 septembre 2023, .

Concert Bourry Rouch Samedi 30 septembre, 20h30 Salle polyvalente, Montesquieu-Volvestre (31) 8€

Après le challenge de quilles et la remise des prix, repas partagé et à 20h30 concert de présentation des instruments traditionnels par le duo Michaël Bourry et Pierre Rouch.

Renseignements: contact@oc-carbonne.fr ou 06 65 19 69 85

Salle polyvalente, Montesquieu-Volvestre (31) 31, Avenue du Comminges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T20:30:00+02:00 – 2023-10-01T00:30:00+02:00

