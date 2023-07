« PHOTOGRAPHIER LA BOURGEOISIE RURALE À LA BELLE ÉPOQUE » – CONFÉRENCE Salle Polyvalente Montesquieu-Volvestre, 20 novembre 2023, Montesquieu-Volvestre.

Pharmacien à Montesquieu-Volvestre, Joseph Mauran (1870-1950) pratique la photographie amateur. Il pose son appareil photographique dans sa maison, son jardin, lors de réunions familiales ou amicales, ou encore l’emporte lors de ses déplacements. Cet ensemble de 1289 photographies constitue un témoignage précieux sur la vie de la bourgeoisie rurale à la Belle Époque : lieux de vie, loisirs, voyages, excursions, visites touristiques, transports, activités agricoles…

Cette conférence sera l’occasion de présenter ce fonds photographique remarquable, raconté dans l’ouvrage Photographier la bourgeoisie rurale à la Belle Époque. Le regard de Joseph Mauran de Jean-Michel Minovez et Anne-Marie Moulis (éditions Privat, 2022). Les auteurs exposeront aussi leur analyse de la photographie, une source adoptée tardivement par les historiens, et sa pratique « amateur » dans ce milieu bourgeois de la fin du 19e siècle. Ils décrypteront certaines images dans leurs dimensions historique, sociologique et artistique.

Une conférence animée par Jean-Michel Minovez, historien, Anne-Marie Moulis, historienne de l’art, et Sandrine Bouiller, attachée de conservation en charge des archives figurées aux Archives départementales de la Haute-Garonne et responsable de l’inventaire du fonds Mauran.

INFOS PRATIQUES

Quand ? Lundi 20 novembre 2023, 20 heures.

Où ? Salle Polyvalente Place de la Perruque, 31310 Montesquieu-Volvestre.

Pour qui ? Tout public.

Comment réserver ? En accès libre, dans la limite des places disponibles.

GRATUIT.

Salle Polyvalente Place de la Perruque 31310 Montesquieu-Volvestre Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T20:00:00+01:00 – 2023-11-20T21:30:00+01:00

archives histoire

Dans une rue de La Bastide-de-Besplas (Ariège), en avril 1909 : groupe de femmes, réunion de famille à l’occasion d’un baptême, ADHG, 90 Fi 253