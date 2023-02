La mise en procès Salle Polyvalente, 3 mars 2023, Montesquieu-Volvestre.

entrée libre

représentation de la pièce de théâtre “La mise en procès”, suivie d’un échange avec le public, un.e Avocat.e et l’équipe artistique handicap moteur mi

Salle Polyvalente place de la Perruque 31310 Montesquieu Volvestre Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie

“La Mise en Procès”. Mise en procès théâtrale, du Code noir, du Code de l’indigénat et du Code des étrangers.

Dramaturgie et mise en scène Maylis Isabelle Bouffartigue avec Sylvie Dyclo Pomos, Willy Mancel et Maylis Bouffartigue.

La Mise en Procès conduit sur les chemins de l’histoire et des cultures. La loi désacralisée devient un matériau de réflexion qui appartient à tou.te.s. Nul n’ est censé l’ignorer et chacun est légitimé à la juger, la critiquer et la réformer. Code Noir, Code de l’indigénat, Code de l’étranger, autant de dispositifs qu’il convient de mettre en perspective dans le débat actuel sur nos politiques d’immigration.



