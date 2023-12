ATELIER CIRQUE BÉBÉ SALLE POLYVALENTE Montespan, 4 décembre 2023, Montespan.

Montespan,Haute-Garonne

Venez découvrir l’activité cirque avec les tous petits (dès 10 mois) durant un moment ludique et de partage !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 10:45:00. 12 EUR.

SALLE POLYVALENTE

Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie



Come and discover circus activities with your little ones (from 10 months upwards) during a fun-filled moment of sharing!

Ven a descubrir las actividades circenses con tus pequeños (a partir de 10 meses) en una experiencia divertida y compartida

Entdecken Sie die Zirkusaktivität mit den Allerkleinsten (ab 10 Monaten) während eines spielerischen und gemeinsamen Moments!

Mise à jour le 2023-11-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE