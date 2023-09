Repas Poule au pot Salle Polyvalente Montégut, 22 octobre 2023, Montégut.

Montégut,Landes

Si le summer body est vu par un grand nombre comme l’idéal à atteindre, le winter body est plus appréciable avec l’arrivée prochaine de l’hiver ! Comment le préparer ? Rien de plus simple, il suffit de déguster cette Poule au pot !

Les places étant limitées, il vous faudra la votre avant le 14/10 !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Salle Polyvalente

Montégut 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



If the summer body is seen by many as the ideal to reach, the winter body is more appreciable with the imminent arrival of winter! How to prepare it? Nothing could be simpler: just enjoy this Poule au Pot!

Places are limited, so get yours before 14/10!

Mientras que el body de verano es visto por muchos como el ideal a conseguir, ¡el body de invierno es más apetecible con la llegada del invierno! ¿Cómo se prepara? Nada más sencillo: ¡disfrute de esta Poule au Pot!

Las plazas son limitadas, ¡así que tendrás que apuntarte antes del 14/10!

Während der Sommerbody von vielen als das Ideal angesehen wird, das es zu erreichen gilt, ist der Winterbody angesichts des nahenden Winters viel willkommener! Wie bereitet man ihn zu? Nichts einfacher als das: Probieren Sie einfach das Poule au pot!

Da die Plätze begrenzt sind, müssen Sie es vor dem 14.10. bestellen!

