Téléthon Salle polyvalente Montardon, 9 décembre 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

9h/12h : collecte de dons, ventes de crêpes, objets et fleurs. 9h30 : marche des muscles autour de Montardon. 10h/11h : parcours sportif 3/5 ans (au Dojo). 10h30/11h0 : atelier théâtre (salle de danse). 11h/12h : découvert du Yoga (Dojo). 11h/23h : exposition vente de tableau. 11h30/12h : Batucada, déambulation sur la place des Pyrénées. 12h : apéritif offert par la mairie. 12h30 : repas garbure. 14h/17h : judo (au Dojo). 14h30/15h30 : Fanfare des Luys (école de musique). 14h30/17h : Thé dansant, bal musette. 19h30 : repas de clôture avec animation. Après le repas spectacle musical haut en couleur avec Raoul Big Band..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Salle polyvalente

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9am/12pm: collection of donations, sale of pancakes, objects and flowers. 9:30am: muscle walk around Montardon. 10am/11am: 3/5 year-old sports course (at the Dojo). 10:30am/11:0am: theater workshop (dance hall). 11am/12pm: yoga discovery (Dojo). 11am/11pm: exhibition and sale of paintings. 11h30/12h : Batucada, strolling on the Place des Pyrénées. 12pm: aperitif offered by the town hall. 12:30 pm: garbure meal. 2pm/5pm: judo (at the Dojo). 2.30pm/3.30pm: Fanfare des Luys (music school). 2.30pm/5pm: Thé dansant, bal musette. 7.30pm: closing dinner with entertainment. After the meal, colorful musical show with Raoul Big Band.

9h/12h: recogida de donativos, venta de crepes, objetos y flores. 9.30 h: paseo muscular por Montardon. 10.00/11.00 h: recorrido deportivo para niños de 3/5 años (en el Dojo). 10.30/11.10 h: taller de teatro (salón de baile). 11.00/12.00 h: descubre el yoga (Dojo). 11.00 h/11.00 h: exposición y venta de cuadros. 11.30/12 h: Batucada, paseo por la plaza de los Pirineos. 12h: Aperitivo ofrecido por el Ayuntamiento. 12.30 h: comida garbure. 14.00/5.00: Judo (en el Dojo). 14.30/3.30: Fanfarria de los Luys (escuela de música). 14.30/17.00 h: Baile de té, bal musette. 19.30 h: Comida de clausura con animación. Después de la comida, colorido espectáculo musical con Raoul Big Band.

9h/12h: Spendensammlung, Verkauf von Crêpes, Gegenständen und Blumen. 9:30 Uhr: Muskelwanderung rund um Montardon. 10h/11h: Sportparcours 3/5 Jahre (im Dojo). 10.30/11.0 Uhr: Theaterworkshop (Tanzsaal). 11h/12h: Entdeckung des Yoga (Dojo). 11.00/23.00 Uhr: Ausstellung und Verkauf von Bildern. 11.30/12.00 Uhr: Batucada, Umzug auf dem Place des Pyrénées. 12 Uhr: Vom Rathaus angebotener Aperitif. 12.30 Uhr: Garbure-Essen. 14h/17h: Judo (im Dojo). 14.30/15.30 Uhr: Fanfare des Luys (Musikschule). 14.30/17.00 Uhr: Tanztee, Musette-Ball. 19.30 Uhr: Abschlussessen mit Animation. Nach dem Essen farbenfrohe Musikshow mit Raoul Big Band.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN