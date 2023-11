Téléthon Salle polyvalente Montardon, 8 décembre 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

19h : randonnée nocturne VTT. 25 kms/+ ou – 300m dénivelé. Casque et gilet fluo obligatoire et éclairage adapté.

19h45 : trail nocturne 10 km. (Départ salle polyvalente). Repas et douches possible..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Salle polyvalente

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



7pm: night mountain bike ride. 25 kms/+ or – 300m ascent. Helmet, fluorescent vest and suitable lighting compulsory.

7.45pm: 10km night trail (departure from salle polyvalente). Meals and showers available.

19:00: paseo nocturno en bicicleta de montaña. 25 kms/+ o – 300m de desnivel. Casco y chaleco fluorescente obligatorios e iluminación adecuada.

19.45 h: ruta nocturna de 10 km (salida desde el ayuntamiento). Comida y duchas disponibles.

19h: Nächtliche Mountainbike-Tour. 25 kms/+ oder – 300m Höhenunterschied. Helm und Leuchtweste obligatorisch und angepasste Beleuchtung.

19.45 Uhr: Nachttrail 10 km (Start in der Mehrzweckhalle). Mahlzeiten und Duschen möglich.

Mise à jour le 2023-11-17 par ADT64 Béarn – Pays Basque