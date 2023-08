Geekardon, le Festival Geek Salle polyvalente Montardon, 16 septembre 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

– 10h/19h : journée de découverte et d’animation, à la rencontre des créateurs, artistes, associations, passionnés, évoluant dans l’univers de la pop culture, jeux vidéo, jeux de société, manga, informatique … de notre région.

– 20h/21h30 : soirée conviviale autour d’un blind test pop culture..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Salle polyvalente

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– 10am/7pm: a day of discovery and entertainment, to meet the creators, artists, associations and enthusiasts involved in the world of pop culture, video games, board games, manga, computers… from our region.

– 8pm-9:30pm: a friendly evening with a pop culture blind test.

– de 10.00 a 19.00 horas: una jornada de descubrimiento y entretenimiento para conocer a los creadores, artistas, asociaciones y aficionados que trabajan en el mundo de la cultura pop, los videojuegos, los juegos de mesa, el manga, la informática, etc. en nuestra región. de nuestra región.

– 20.00-21.30 h: una velada amistosa con una prueba a ciegas de cultura pop.

– 10h/19h: Tag der Entdeckung und Animation, an dem Sie Schöpfer, Künstler, Vereine und Enthusiasten treffen, die sich in der Welt der Popkultur, Videospiele, Gesellschaftsspiele, Manga, Informatik … bewegen. in unserer Region.

– 20.00/21.30 Uhr: Geselliger Abend mit einem Blindtest für Popkultur.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN