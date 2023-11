RENCONTRES COWORKING Salle polyvalente Moissac-Vallée-Française, 15 novembre 2023, Moissac-Vallée-Française.

Moissac-Vallée-Française,Lozère

Le coworking résulte du besoin d’échange de la communauté grandissante des indépendants de tous poils… Créer un espace physique, pour sortir de l’isolement, pour mutualiser les énergies, les compétences, les réseaux et les idées.

C’est l’occasion ….

2023-11-15 fin : 2023-11-15 12:30:00. EUR.

Salle polyvalente

Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Coworking is the result of a growing community of freelancers of all stripes needing to exchange ideas… Creating a physical space, to break out of isolation, to pool energies, skills, networks and ideas.

It’s an opportunity …

El coworking es el resultado de una creciente comunidad de autónomos de todo tipo que necesitan intercambiar ideas… Crear un espacio físico para salir del aislamiento, aunar energías, habilidades, redes e ideas.

Es una oportunidad…

Coworking ist das Ergebnis des Bedürfnisses der wachsenden Gemeinschaft von Selbstständigen aller Art nach Austausch… Ein physischer Raum wird geschaffen, um aus der Isolation herauszukommen, um Energien, Kompetenzen, Netzwerke und Ideen zu bündeln.

Das ist die Gelegenheit …

