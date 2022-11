Réveillon Folk Salle polyvalente MJC Palente, Besançon (25)

organisé par MJC Palente Salle polyvalente MJC Palente, Besançon (25) 24, Rue des Roses Salle polyvalente MJC Palente, 25000 Besançon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39966 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le Réveillon Folk à la MJC Palente, c’est un Réveillon partagé, où chacun apporte sa spécialité salée ou sucrée que l’on partage dans une ambiance conviviale. Déroulement du Réveillon : 20h/22h : Apéro et repas salé 22h/24h : Bal Folk avec Duo Tentative 0h/1h : Desserts 1h/3h : Bal Folk avec Duo Tentative Adhésion MJC Palente obligatoire: – 16 ans : 6 € / + 16 ans : 9 € / famille : 20 € source : événement Réveillon Folk publié sur AgendaTrad

2022-12-31T20:00:00+01:00

2023-01-01T03:00:00+01:00

