bal folk salle polyvalente, Millam (59) bal folk salle polyvalente, Millam (59), 7 octobre 2023, . bal folk Samedi 7 octobre, 20h30 salle polyvalente, Millam (59) 6 gratuit moins de 12 ans sur réservation avant le 5 octobre : entrée + repas (soupe à l’oignon, croque-monsieur, crêpe et boisson) 10 euros réservations et renseignements : 06 11 33 10 42 source : événement bal folk publié sur AgendaTrad salle polyvalente, Millam (59) 263, Rue de l’Église

salle polyvalente, 59143 Millam, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45474 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-08T00:30:00+02:00

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-08T00:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu salle polyvalente, Millam (59) Adresse 263, Rue de l'Église salle polyvalente, 59143 Millam, France Age max 110 Lieu Ville salle polyvalente, Millam (59) latitude longitude 50.855897;2.246578

salle polyvalente, Millam (59) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//