Marché de Noël Salle polyvalente Michel-Jacques Tiphagne, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair Catégories d’Évènement: Sainte-Marguerite-sur-Duclair

Seine-Maritime Marché de Noël Salle polyvalente Michel-Jacques Tiphagne, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair, 18 novembre 2023, Sainte-Marguerite-sur-Duclair. Marché de Noël 18 et 19 novembre Salle polyvalente Michel-Jacques Tiphagne, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Entrée libre Salle polyvalente Michel-Jacques Tiphagne, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Route de Saint-Paër, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T09:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Sainte-Marguerite-sur-Duclair, Seine-Maritime Autres Lieu Salle polyvalente Michel-Jacques Tiphagne, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Adresse Route de Saint-Paër, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Ville Sainte-Marguerite-sur-Duclair Departement Seine-Maritime Lieu Ville Salle polyvalente Michel-Jacques Tiphagne, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair latitude longitude 49.509363;0.841442

Salle polyvalente Michel-Jacques Tiphagne, 76480 Sainte-Marguerite-sur-Duclair Sainte-Marguerite-sur-Duclair Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-marguerite-sur-duclair/