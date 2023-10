Après-midi Halloween à Mézin Salle Polyvalente Mézin, 28 octobre 2023, Mézin.

Mézin,Lot-et-Garonne

Soirée Halloween organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Mézin

Animations dans l’après-midi, goûter offert et chasse aux bonbons dans les rues en fin de journée.

Petite restauration à l’issue du défilé, à la salle polyvalente.

2023-10-28

Salle Polyvalente

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Halloween evening organized by the Mézin Parents’ Association

Entertainment in the afternoon, snack and candy hunt in the streets at the end of the day.

Light refreshments at the end of the parade, in the Salle Polyvalente

Noche de Halloween organizada por la Asociación de Padres de Mézin

Animación por la tarde, merienda y búsqueda de caramelos por las calles al final del día.

Merienda después del desfile en la Sala Polivalente

Halloween-Abend, organisiert von der Association des Parents d’Elèves de Mézin (Elternverein von Mézin)

Animationen am Nachmittag, kostenloser Imbiss und Süßigkeitenjagd in den Straßen am Ende des Tages.

Kleine Snacks nach dem Umzug in der Mehrzweckhalle

