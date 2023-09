Fête de la châtaigne Salle polyvalente Mézin, 14 octobre 2023, Mézin.

Mézin,Lot-et-Garonne

Les Artisans et Commerçants du Mézinais organisent la Fête de la châtaigne. Durant toute la journée, des animations sont proposées: foire exposants – vide grenier – exposition de voitures (anciennes et de prestige).

Sandwichs et boissons sur place.

Le soir, un repas et une soirée dansante sont proposés à la salle polyvalente à partir de 19h30. Au menu: soupe de châtaignes / poulet crapaudine/frites / fromage / dessert. Un verre de vin + café.

Tarif adulte : 18€ / enfant – de 12 ans 10€

Permanence réservation dimanche 8 octobre de 9h à 12h devant l’Office du Tourisme ou chez les commerçants partenaires

Infos: 06 78 72 38 18 et 06 49 07 40 03.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 23:00:00. .

Salle polyvalente

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Les Artisans et Commerçants du Mézinais organize the Chestnut Festival. All day long, entertainment is on offer: exhibitors’ fair – garage sale – car show (vintage and prestige).

Sandwiches and drinks available.

In the evening, a meal and dance will be held in the Salle Polyvalente from 7.30pm. Menu: chestnut soup / chicken toad / French fries / cheese / dessert. A glass of wine + coffee.

Adult price: 18? / children under 12: 10?

Open for bookings on Sunday October 8 from 9am to 12pm in front of the Tourist Office or at partner retailers

Info: 06 78 72 38 18 and 06 49 07 40 03

Los Artesanos y Comerciantes Mézinais organizan la Fiesta de la Castaña. Durante todo el día, se ofrecerán diversas actividades, como una feria de expositores, una venta de garaje y una exposición de coches antiguos y de prestigio.

Habrá bocadillos y bebidas.

Por la tarde, cena y baile en la Sala Polivalente a partir de las 19h30. Menú: sopa de castañas / pollo con patatas / queso / postre. Una copa de vino y café.

Precio para adultos: 18 euros / niños menores de 12 años: 10 euros

Las reservas pueden realizarse el domingo 8 de octubre, de 9.00 a 12.00 h, delante de la Oficina de Turismo o en los comercios asociados

Información: 06 78 72 38 18 y 06 49 07 40 03

Die Handwerker und Händler von Mézinais organisieren das Kastanienfest. Den ganzen Tag über werden Animationen angeboten: Ausstellermesse, Flohmarkt, Ausstellung von Autos (Oldtimer und Prestigefahrzeuge).

Sandwiches und Getränke werden vor Ort angeboten.

Am Abend werden in der Mehrzweckhalle ab 19:30 Uhr ein Essen und ein Tanzabend angeboten. Menü: Kastaniensuppe / Huhn mit Kröte / Pommes frites / Käse / Dessert. Ein Glas Wein + Kaffee.

Preis für Erwachsene: 18 ? / Kinder unter 12 Jahren: 10 ?

Reservierung am Sonntag, den 8. Oktober von 9 bis 12 Uhr vor dem Fremdenverkehrsamt oder bei den Partnerhändlern

Infos: 06 78 72 38 18 und 06 49 07 40 03

Mise à jour le 2023-09-28 par OT de l’Albret