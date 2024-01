CINÉCO: LE GARÇON ET LE HÉRON Salle polyvalente Meyrueis, jeudi 15 février 2024.

Meyrueis Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 17:00:00

fin : 2024-02-15

Le garçon et le héron

Japon, 2023, 2h05

De Hayao Miyazaki

Animation Accessible dès 10 ans

Version française

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.

Très librement adapté d’un roman pacifiste de 1937 s’adressant à la jeunesse du Japon alors en guerre, le dernier (et ultime ?) long métrage du cinéaste de 82 ans est un film-somme mystérieux et virtuose, évoquant, à travers la quête fantastique d’un jeune adolescent, la question du deuil et de la transmission. On retrouve tout l’univers du maître japonais dans cette fresque luxuriante, débridée et délicate. Un petit bijou d’animation.

Salle polyvalente

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2024-01-12