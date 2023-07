CINECO : LA PLUS BELLE POUR ALLER DANSER Salle polyvalente Meyrueis, 19 octobre 2023, Meyrueis.

Meyrueis,Lozère

De Victoria Bedos avec Brune Moulin, Philippe Katerine, Pierre Richard

France, 2023, 1h32, Comédie

Marie-Luce 14 ans harcelée au collège, se fait passer pour un garçon à l’occasion d’une soirée…

Pour son premier film, Victoria Bedos, scénariste de….

Salle polyvalente

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie



By Victoria Bedos with Brune Moulin, Philippe Katerine, Pierre Richard

France, 2023, 1h32, Comedy

14-year-old Marie-Luce, harassed at school, pretends to be a boy at a party…

For her first film, Victoria Bedos, screenwriter of…

De Victoria Bedos con Brune Moulin, Philippe Katerine, Pierre Richard

Francia, 2023, 1h32, Comedia

Marie-Luce, una chica de 14 años que sufre acoso escolar, se hace pasar por un chico en una fiesta…

Para su primera película, Victoria Bedos, guionista de…

Von Victoria Bedos mit Brune Moulin, Philippe Katerine, Pierre Richard

Frankreich, 2023, 1h32, Komödie

Die 14-jährige Marie-Luce, die in der Schule gemobbt wird, gibt sich bei einer Party als Junge aus…

Für ihren ersten Film hat Victoria Bedos, Drehbuchautorin von…

