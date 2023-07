CINECO : ABOUT KIM SOHEE Salle polyvalente Meyrueis, 19 octobre 2023, Meyrueis.

Meyrueis,Lozère

De July Jung avec Doona Bae, Kim Si-eun

Corée du Sud (VOSTFR), 2023, 2h15, Drame, Policier

Kim Sohee est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour son stage de fin d’étude, elle intègre un centre d’appel de Korea Telecom. En quelques mois, son mor….

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . EUR.

Salle polyvalente

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie



By July Jung with Doona Bae, Kim Si-eun

South Korea (VOSTFR), 2023, 2h15, Drama, Thriller

Kim Sohee is a high school student with a strong character. For her end-of-study internship, she joins a Korea Telecom call center. Within a few months, her mor…

De July Jung con Doona Bae, Kim Si-eun

Corea del Sur (VOSTFR), 2023, 2h15, Drama, Thriller

Kim Sohee es una estudiante de instituto con un fuerte carácter. Para sus prácticas de fin de estudios, se incorpora a un centro de llamadas de Korea Telecom. En pocos meses, su mor…

Von July Jung mit Doona Bae, Kim Si-eun

Südkorea (VOSTFR), 2023, 2:15 Stunden, Drama, Krimi

Kim Sohee ist eine charakterstarke Oberschülerin. Als sie ihr Abschlusspraktikum absolviert, arbeitet sie in einem Callcenter der Korea Telecom. Innerhalb weniger Monate ist ihre Mor…

