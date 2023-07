Exposition : découverte d’une classe des années 50-60 Salle polyvalente Mesnil-en-Ouche Catégories d’Évènement: Eure

Mesnil-en-Ouche Exposition : découverte d’une classe des années 50-60 Salle polyvalente Mesnil-en-Ouche, 16 septembre 2023, Mesnil-en-Ouche. Exposition : découverte d’une classe des années 50-60 16 et 17 septembre Salle polyvalente Replongez-vous dans une classe des années 60…

Les enfants, la famille découvriront le mobilier, les affiches d’apprentissage, les livres etc… d’époque.

Dans ce même lieu, vous découvrirez une exposition d'Art de peinture ou des créations d'artistes locaux. Salle polyvalente Impasse de la mairie, Gouttières, 27410 Mesnil-en Ouche Mesnil-en-Ouche 27410 Gouttières Eure Normandie 06.77.47.54.37 Ancienne école de la commune. Exposition d'affiches de français, vocabulaire, etc… des Années 50-60. Vitrine comportant des livres anciens etc..

