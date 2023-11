Marché de Noël Salle Polyvalente Merville-Franceville-Plage, 9 décembre 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Noël approche à grand pas, Les Cœurs de Matervilla vous invitent à leur marché. Vous cherchez de jolis présents à mettre au pied du sapin qui raviront petits et grands ? Alors ce marché est fait pour vous !.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Salle Polyvalente

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Let yourself be transported by the magic of Christmas! Come and find the perfect gift to put under the tree that will delight young and old. Exhibitors and craftsmen await you in a warm and friendly atmosphere.

Exhibitors’ information: 35€ for 3 meters, 5€ per additional meter. Registration form on request.

Se acerca la Navidad y Les Cœurs de Matervilla le invitan a su mercado. ¿Busca bonitos regalos para poner bajo el árbol que hagan las delicias de grandes y pequeños? Entonces, ¡este es su mercado!

Weihnachten steht vor der Tür. Les C?urs de Matervilla lädt Sie zu ihrem Markt ein. Sie suchen nach schönen Geschenken, die Sie unter den Baum legen können und die Groß und Klein begeistern werden? Dann ist dieser Markt genau das Richtige für Sie!

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité