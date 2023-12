Concours de Belote – Noël des Aînés salle polyvalente Meilhards Catégories d’Évènement: Corrèze

Meilhards Concours de Belote – Noël des Aînés salle polyvalente Meilhards, 4 décembre 2023, Meilhards. Meilhards,Corrèze Animé par l’orchestre Bernard Rual..

salle polyvalente

Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Animated by the Bernard Rual Orchestra. A cargo de la Orquesta Bernard Rual. Animiert durch das Orchester Bernard Rual.

